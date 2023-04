Siemens : Vaste projet d'éolien offshore en Pologne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que Siemens Gamesa a signé un accord de 1,5 GW avec les développeurs PGE Baltica et Ørsted dans lequel ils ont convenu de fournir les éoliennes du projet éolien offshore Baltica 2 en mer Baltique.



Concrètement, un total de 107 éoliennes de 14 MW seront fournies à ce projet situé à environ 40 km de la côte nord de la Pologne. Un contrat de maintenance de cinq ans pour garantir que les turbines fonctionneront à leur capacité maximale a également été signé. Le projet devrait être opérationnel d'ici 2027.



A terme, ce projet devrait éviter le rejet de plus de 5,4 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions d'environ 3,6 millions de voitures diesel. Il fournira également de l'électricité à environ 2,4 millions de foyers en Pologne.





