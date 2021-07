Siemens : Va livrer 45 bornes de recharge à Zurich

(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat auprès de l'Autorité des transports publics de Zurich (VBZ) pour la fourniture, l'installation et la mise en service de 45 bornes de recharge Sicharge UC destinées aux eBus.



Trente bornes développeront une capacité de recharge de 100 kW, tandis que les quinze autres atteindront 150 kW.



L'infrastructure de recharge sera installée au sein du dépôt de bus d'Hardau et permettra donc d'alimenter 45 eBus à l'avenir. La mise en service de l'installation est prévue début 2022.



La ville de Zurich vise à atteindre zéro émission directe de gaz à effet de serre dans la zone métropolitaine d'ici à 2040.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel