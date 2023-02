Siemens : Va fournir trois trains à batterie en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que Hessische Landesbahn a opté pour trois trains à batterie Mireo Plus B à deux voitures de Siemens Mobility pour son projet pilote ferroviaire Upper et Lower Westerwald.



Les deux itinéraires du Westerwald, avec des pentes exigeantes et de longs tronçons non électrifiés, nécessitent des trains performants.



'Avec sa puissance d'entraînement élevée, le Mireo Plus B est parfaitement adapté pour relever ce défi', indique Siemens, qui précise que les trains à batterie permettront d'importantes économies de CO2 et réduiront les niveaux de bruit et les émissions de gaz d'échappement dans la région.





