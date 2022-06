Siemens : Va fournir 10 chargeurs pour les autoroutes des EAU

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que le ministère de l'Énergie et de l'Infrastructure des Émirats arabes unis a sélectionné sa technologie pour un réseau national de chargeurs de véhicules électriques ultra-rapides (VE).



Ainsi, 10 chargeurs ultra-rapides Siemens Sicharge D 160 kW seront installés sur les autoroutes de Ras Al Khaimah, Ajman, Umm Al Quwain et Fujairah.



Pour répondre aux demandes changeantes du marché, les chargeurs ont une puissance évolutive jusqu'à 300 kW et pourront être étendus avec des distributeurs externes supplémentaires avec jusqu'à deux câbles de charge supplémentaires.



De plus, tous sont des appareils connectés au cloud qui permettent aux opérateurs de surveiller et de gérer les chargeurs à distance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.