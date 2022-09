Siemens : Va équiper la flotte des Chemins de fer néerlandais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a obtenu un contrat de NS Group N.V, les chemins de fer néerlandais, pour équiper 176 trains ViRM de la toute dernière technologie ETCS (European Train Control System) de niveau 2.



Grâce à la mise à niveau ETCS niveau 2, la flotte sera en mesure de fonctionner avec un plus grand degré d'efficacité pour le reste de sa durée de vie.



Siemens Mobility fournira l'équipement de l'unité embarquée ETCS et l'assistance à l'installation, ainsi que des services de maintenance du système pendant sept ans. Les véhicules modernisés seront livrés au cours de la période 2023-2027.



' Notre technologie ETCS embarquée aidera les chemins de fer néerlandais à atteindre leurs objectifs de modernisation et de performance ', a déclaré Andre Rodenbeck, PDG de Rail Infrastructure chez Siemens Mobility.



Il s'agit du premier grand contrat de mise à niveau ETCS du matériel roulant aux Pays-Bas et il fait partie d'un programme néerlandais complet visant à équiper son parc de matériel roulant existant de la toute dernière technologie de contrôle des trains.



