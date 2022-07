Siemens : Va économiser de l'énergie avec Skeleton

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens et Skeleton Technologies ont conclu un partenariat technologique pour le développement, la planification et la mise en oeuvre d'une technologie de fabrication numérique entièrement automatisée pour la production de supercondensateurs en Allemagne.



Les supercondensateurs de Skeleton sont utilisés dans les applications automobiles, de transport, de réseau et industrielles et permettent de réduire les émissions de CO2 et d'économiser de l'énergie.



La ligne de production sera utilisée dans une nouvelle usine Skeleton à Markranstädt, Leipzig et contribuera à réduire les coûts de production d'environ 90% au cours du projet de cinq ans.



' La collaboration vise à réaliser la numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur de Skeleton - de la conception des cellules de supercondensateurs à la production et aux services - et à étendre la production de supercondensateurs de nouvelle génération ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.