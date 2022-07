Siemens : Une station de recharge installée à Lille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dream Energy et Siemens annoncent l'inauguration à Lille de la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques et hybrides, alimentée grâce au smartgrid de l'Arteparc et par la production des ressources électriques de Dream Energy.



'Grâce à l'installation d'une borne Sicharge D de Siemens d'une puissance de 160 kW double, cette station peut permettre de recharger jusqu'à 80% de la batterie d'un véhicule en seulement 20 minutes', affirment-ils.



Installée sur l'Arteparc de Lille-Lesquin du groupe Artea, cette station comportera à terme 10 bornes pour alimenter 20 places de supercharge. Dream Energy et Siemens prévoient de déployer une dizaine de stations en région Hauts-de-France d'ici fin 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.