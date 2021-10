Siemens : Une collaboration avec Merck dans le 'M2M'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les groupes allemands Siemens et Merck ont annoncé jeudi leur intention de collaborer dans le domaine du 'M2M' (communications de machine à machine) appliqué à la chaîne de valeur du secteur industriel.



Les deux partenaires expliquent vouloir développer des applications liées à l'Internet des objets (IoT) répondant à un certain nombre de règles de confiance numérique.



Le projet - qui doit englober des technologies telles que le blockchain - va consister à garantir l'identité digitale des objets physiques et de favoriser la transparence et l'authenticité des informations transmises.



Siemens et Merck estiment que ces applications sont susceptibles d'intéresser plusieurs marchés, allant de l'agroalimentaire à la pharmacie en passant par l'électronique et l'automobile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.