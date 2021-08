Siemens : Une acquisition dans les activités de mobilité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi, en marge de la publication de ses résultats trimestriels, le rachat de Sqills, un fournisseur néerlandais de logiciels de réservation en mode 'SaaS'.



Aux termes de l'accord, évalué à quelque 550 millions d'euros, Sqills va rejoindre le périmètre de Siemens Mobility, la branche d'équipements ferroviaires du groupe industriel allemand.



Sqills est à l'origine d'une technologie baptisée 'S3 Passenger' qui gère l'inventaire, la réservation et la vente de billets, par exemple pour les usagers d'autocars et de trains.



Basé à Enschede (Pays-Bas), Sqills emploie environ 160 personnes et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros à horizon 2022.



Parmi ses principaux clients figurent des transporteurs tels que la SNCF, Irish Rail ou Eurostar.



Siemens Mobility est la branche de Siemens spécialisée dans le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, les systèmes clé-en-main et les systèmes de gestion de trafic intelligents.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.