Siemens : Un projet de chimie verte avec Evonik

(CercleFinance.com) - Siemens et Evonik ont annoncé lundi le démarrage d'un projet pilote visant à produire des matériaux chimiques à partir de gaz carbonique.



Le projet, basé dans la Ruhr au sein du principal site industriel d'Evonik, associe un électrolyseur de dioxyde de carbone conçu par Siemens Energy à un électrolyseur d'eau et à un bioréacteur, tous alimentés par de l'énergie renouvelable.



Le projet est porté par le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche, qui a prévu de contribuer à son financement à hauteur de six millions d'euros.



Inspiré par le principe de photosynthèse, le projet vise à fabriquer des composants chimiques à partir de gaz carbonique et d'eau grâce à l'utilisation de bactéries.



