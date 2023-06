Siemens : Un plan d'investissement de deux milliards d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant industriel allemand Siemens a dévoilé jeudi un plan d'investissement de deux milliards d'euros destiné à doper son innovation et à soutenir sa croissance.



Le groupe précise que l'enveloppe servira pour l'essentiel à accroître ses capacités de production, via la création d'usines 'high-tech', de laboratoires et de centres de formation.



Ces investissements seront largement concentrés dans les domaines du numérique, de l'automatisation et du développement durable.



Afin de répondre à l'explosion de la demande dans les marchés du sud-est asiatique, Siemens prévoit notamment d'établir un nouveau site de pointe à Singapour, devant faire l'objet d'un investissement de 200 millions d'euros.



En Chine, le conglomérat a l'intention d'agrandir son usine digitale de Chengdu, qui bénéficiera de fonds de l'ordre de 140 millions d'euros.



Des investissements additionnels sont également prévus en Europe et aux Etats-Unis.



Un montant supplémentaire de 500 millions d'euros sera par ailleurs alloué à ses activités de recherche et développement (R&D) dans l'intelligence artificielle et le métavers industriel.



Sur la somme totale de deux milliards d'euros, quelque 500 millions d'euros viendront aussi alimenter les caisses de Siemens Healthineers, sa filiale d'équipements pour la santé.



Suite à ces annonces, le titre Siemens progressait de 0,3% jeudi matin sur l'indice DAX de la Bourse de Francfort. L'action Siemens Healthineers cédait, elle, autour de 0,3%.



