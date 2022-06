Siemens : Un contrat ferroviaire remporté aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir remporté aux Etats-Unis un contrat portant sur la production de 50 locomotives pour un montant de quelque deux milliard de dollars.



Le groupe allemand indique que sa filiale Siemens Mobility va fournira à Amtrak 50 locomotives ALC-42, en plus des 75 déjà commandées en 2018, afin de remplacer un matériel roulant vieillissant qui datait des années 1990.



Ces locomotives, dont Siemens assurera aussi la maintenance et l'entretien, peuvent atteindre une vitesse de plus de 200 km/h tout en consommant moins d'énergie et en émettant moins de particules polluantes.



Elles doivent commencer à rouler d'ici à la fin 2029.



Ces équipements doivent être fabriqués au sein du site de Siemens Mobility basé à Sacramento.



