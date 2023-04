Siemens : Un contrat ferroviaire remporté à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi avoir décroché un contrat de l'ordre de 310 millions d'euros portant sur l'installation de la signalisation de la dernière ligne du métro de Singapour.



L'accord - conclu avec la Singapore Land Transport Authority (LTA), l'autorité des transports de Singapour - prévoit le déploiement de sa technologie de signalisation CBTC.



Ce système dit de niveau 'GoA4' doit permettre une exploitation entièrement automatisée des trains sur l'ensemble de l'extension de la ligne, appelée à desservir 21 stations sur 50 km.



Cette nouvelle ligne baptisée 'Cross Island Line', la huitième du métro singapourien, sera aussi la plus longue du réseau.



Le groupe allemand précise qu'il fournira également sa solution Trainguard qui permet le contrôle automatique des trains, déjà utilisée, entre autres, par de nombreux opérateurs en Turquie, au Brésil et en Espagne.



