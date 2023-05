Siemens : Un CA en hausse de 14% à 19,4 milliards d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -



Siemens présente aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires et les commandes ont chacun augmenté de 15 % sur une base comparable. Le bénéfice de l'activité industrielle a augmenté de 47%, à 2,6 milliards d'euros, avec une marge bénéficiaire de 14,2%.



Le bénéfice net a augmenté à 3,6 milliards d'euros, profitant également de la reprise d'une dépréciation de la participation de Siemens dans Siemens Energy AG, qui a donné lieu à un gain non imposable de 1,6 milliard d'euros.



Le bénéfice par action (BPA) de base correspondant était de 4,39 euros et le BPA avant la comptabilisation de l'allocation du prix d'achat (BPA avant PPA) était de 4,57 euros.



Le flux de trésorerie disponible provenant des activités poursuivies et abandonnées, atteint 2,3 milliards d'euros pour le trimestre.



Suite à ce premier semestre, Siemens revoit à la hausse ses perspectives pour l'année fiscale. 'Nous prévoyons désormais une croissance du chiffre d'affaires comparable, nette des effets de change et de portefeuille, de l'ordre de 9 % à 11 % (contre 7 % à 10 % précédemment).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.