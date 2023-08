Siemens : Un analyste passe à l'achat, le titre avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Siemens signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX 40 lundi matin à la Bourse de Francfort, alors que Berenberg a relevé son conseil sur la valeur de 'conserver' à 'achat'.



A 10h20, le titre du géant industriel allemand gagne 0,8%, contre un gain de 0,5% pour le DAX.



Dans une note de recherche, Berenberg justifie son relèvement de recommandation par la solide demande et l'amélioration des marges bénéficiaires dont continue de bénéficier la branche de technologies intelligentes pour le bâtiment et les infrastructures du groupe, qu'il estime négligées par le marché.



Son objectif de cours de 170 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 24%.



Depuis le début de l'année, la capitalisation boursière de Siemens a progressé d'environ 7%, soit la moitié de la hausse de 14% affichée par le DAX.



