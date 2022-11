Siemens : Titre en hausse, un broker partage son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens gagne près de 2% à Francfort, alors que Credit Suisse a réitéré aujourd'hui son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 165 euros sur le titre, 'après une très bonne fin d'exercice 2022 et des perspectives clairement positives pour l'exercice 2023', selon le bureau d'études.



Ce dernier relève ses prévisions d'EBITA ajusté d'environ 5% pour le groupe industriel allemand, mais indique les considérer comme 'prudentes par rapport aux orientations de l'entreprise et aux perspectives fournies par les pairs'.



Credit Suisse pointe notamment les expositions de Siemens à l'électrification et à l'efficacité énergétique, 'où l'entreprise démontre sa capacité à fournir des performances au moins égales et régulièrement supérieures à celles de ses pairs'.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.