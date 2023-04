Siemens : Sollicité pour des lignes de métro en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que sa division Mobility a reçu deux commandes distinctes de la part de la Gujarat Metro Rail Corporation Limited (GMRCL) portant sur la phase 2 du métro d'Ahmedabad et pour la phase 1 du métro de Surat (deux villes de l'Etat du Gujarat), dans le cadre d'un consortium avec Rail Vikas Nigam Limited.



La part de Siemens Mobility dans le cadre du consortium s'élève à environ 75 millions d'euros.



La phase 2 du métro d'Ahmedabad porte sur deux corridors couvrant plus de 28 kilomètres dont 23 stations et un dépôt. La deuxième commande concerne la construction de la phase 1 du métro de Surat avec quelque 40 kilomètres de voiries, couvrant 38 stations et deux dépôts.



'La transformation durable du secteur des transports en Inde bat son plein, et avec les deux projets, dans les villes de Surat et d'Ahmedabad, les systèmes locaux de transport en commun rapide se développeront en un système de transport public de classe mondiale pour la population', souligne Andre Rodenbeck, directeur de la division Rail Infrastructure chez Siemens Mobility.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.