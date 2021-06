Siemens : Signe un protocole d'accord avec Mitsubishi Electric

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Energy et Mitsubishi Electric ont signé un protocole d'accord pour accélérer le développement de solutions gazières sans potentiel de réchauffement climatique dans l'industrie du transport d'énergie à haute tension.



Les deux sociétés rechercheront des méthodes pour étendre l'application de la technologie d'isolation de l'air pur à des tensions plus élevées.



' Même avec un nombre très faible de fuites, l'impact sur le réchauffement climatique est important. La demande d'alternatives augmente alors que les opérateurs recherchent des technologies d'avenir qui réduisent considérablement l'empreinte carbone de leurs systèmes ' indique le groupe.



' Parallèlement, des réglementations visant à réduire ou à interdire l'utilisation de gaz fluorés dans l'industrie électrique sont en cours de révision et de mise en oeuvre dans diverses parties du monde ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.