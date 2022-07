Siemens : Signe un contrat de transport en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir signé un contrat de transport avec l'Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) pour le réseau Elbe-Spree de la ville de Brandebourg-sur-la-Havel (Allemagne). Dans ce cadre, un des nouveaux trains Desiro HC à six voitures a été présenté par le constructeur de trains Siemens Mobility GmbH.



Le nouveau réseau ferroviaire s'étendra d'environ cinq millions de trains-kilomètres, offrant environ 25 % de capacité supplémentaire par rapport au passé. En décembre 2022, quelque 28 millions de trains-kilomètres seront exploités sur l'ensemble du réseau Elbe-Spree.



L'extension du réseau sera réalisée en deux étapes : La première sera centrée sur l'infrastructure du réseau, à l'exclusion de la construction actuelle de la Dresdner Bahn à Berlin. Après la mise en service de cette étape, très probablement à partir de 2025, d'autres améliorations seront apportées aux passagers du réseau.



Cette nouvelle expansion du réseau créera un total de 250 nouveaux emplois sûrs pour la plus grande compagnie ferroviaire privée d'Allemagne orientale.



