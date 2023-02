Siemens : S'associe à EnergyHub pour la gestion réseau

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce s'être associé à EnergyHub pour étendre son écosystème de partenaires opérant dans les logiciels de réseau.



EnergyHub fournit une solution de gestion de réseau qui combine sa plate-forme DERMS avec une gestion de programme clé en main pour permettre aux services publics d'adapter la flexibilité de réseau.



Siemens et EnergyHub interfaceront leurs solutions complémentaires pour permettre aux services publics d'évoluer vers une solution de gestion DER (distributed energy resources - ressources énergétiques distribuées) évolutive de bout en bout.



'Cela signifie que les services publics auront une meilleure visibilité, prévision et gestion du DER, ce qui leur permettra de mieux planifier, exploiter et entretenir le réseau', indique Siemens.



