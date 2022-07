Siemens : Reçoit une commande de 35 locomotives Vectron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que sa division Siemens Mobility a reçu une commande de 35 locomotives Vectron AC en provenance de Reichmuth & Co Investment Management AG, via la société d'investissement LokRoll 3 AG.



Il est prévu que LokRoll 3 loue les locomotives en question à SBB Cargo, une division des chemins de fer fédéraux suisse, pendant huit ans par l'intermédiaire de son gestionnaire d'actifs Northrail GmbH.



Le bail comprend également la maintenance locale des locomotives par Siemens Mobility pendant huit ans. Les Vectron seront fabriquées à l'usine Siemens Mobility de Munich-Allach et livrés en 2024.



'Le fait que nous livrions à nouveau des locomotives pour la Suisse confirme le haut niveau de fiabilité et de performance de notre plateforme Vectron. Bien que les locomotives à courant alternatif fonctionnent principalement en Suisse, elles peuvent également être utilisées pour le service transfrontalier en Allemagne et en Autriche. Cela permet à notre client de planifier l'avenir de manière flexible et à long terme', a commenté Albrecht Neumann, directeur de l'activité roulante chez Siemens Mobility.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.