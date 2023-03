Siemens : Projet dans les énergies renouvelables aux Açores

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mardi avoir finalisé avec succès un projet dans les énergies renouvelables sur l'île de Terceira, située dans l'archipel des Açores.



Le groupe industriel allemand précise que contrat a été mené à bien par sa filiale d'énergie intelligente, Siemens Smart Infrastructure (SI), en partenariat avec le spécialiste du stockage d'énergie Fluence.



Le projet - conduit pour le compte d'Electricidade dos Açores (EDA) - s'est appuyé sur un logiciel de prévision de la consommation et de la production d'énergie associé à un puissant système de stockage d'énergie basé sur des batteries, explique-t-il dans un communiqué de presse.



D'après Siemens, l'idée a consisté à favoriser une meilleure intégration des neuf sources d'énergie renouvelables que compte l'île de Terceira, telles que l'éolien, le solaire et le géothermique, grâce au déploiement d'une solution de micro-réseau électrique intelligent ('microgrid').



