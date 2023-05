Siemens : Programme de formation TIC des femmes en Afrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce s'être associé à United Nations Women Germany pour un programme de formation aux technologies d'information et de communication (TIC), destiné à plus de 600 jeunes femmes en Afrique du Sud, au Kenya, au Sénégal, au Rwanda et en Ouganda.



Dans le cadre de l'African Girls Can Code Initiative, le groupe allemand a mis à disposition 780.000 euros pour améliorer l'employabilité et fournira des ordinateurs portables à toutes les participantes pour les aider à développer leurs compétences numériques.



Dans le cadre d'un programme de mentorat complet de six mois 'SieMent EmpowHer', développé par Siemens en Afrique du Sud, les jeunes femmes passeront une journée entière avec des mentors expérimentés du monde entier.



