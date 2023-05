Siemens : Présente le nouveau train Mireo Plus en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ont présenté aujourd'hui le design final du Mireo Plus, qui entrera en service sur les réseaux ferroviaires Heidekrautbahn et Brandebourg oriental en décembre 2024.



Le design de ce train performant et conçu de manière durable reflète ' les innovations apportées aux moteurs hybrides respectueux du climat ainsi que la valeur ajoutée apportée par les équipements, les services aux passagers, le confort et la commodité ', annonce Siemens.



' Nous sommes particulièrement heureux de fabriquer des trains durables et respectueux du climat, alimentés par de l'hydrogène ou des batteries ', a déclaré Elmar Zeiler, responsable des trains régionaux chez Siemens Mobility. ' Les rames Mireo Plus B et Mireo Plus H combinent innovation et durabilité sur des itinéraires ferroviaires où l'électrification par lignes aériennes n'est ni possible ni économique. '



Une flotte de 38 trains sera livrée à l'automne 2024 et entrera en service sur les réseaux Heidekrautbahn (RB27) et East Brandenburg en décembre 2024.



