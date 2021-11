Siemens : Partenariat technologique avec Hyundai et Kia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui la mise en place d'un partenariat technologique avec Hyundai et Kia afin d'accélérer leur transformation numérique et accompagner le futur de la mobilité.



Hyundai et Kia ont sélectionné Siemens comme partenaire stratégique pour fournir une ingénierie de nouvelle génération, via des logiciels et des solutions de gestion de données qui permettront de mettre en place un nouvel environnement de travail.



En plus de fournir des logiciels, Siemens fournira une formation professionnelle et spécialisée pour aider Hyundai et Kia à garantir une utilisation et un fonctionnement efficaces des logiciels à travers son réseau de fournisseurs.



