Siemens : Partenariat stratégique avec FREYR

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un partenariat stratégique avec FREYR, pour coopérer sur une production de batteries durable et à grande échelle, grâce à sa plateforme numérique ouverte Siemens Xcelerator devant permettre à FREYR d'améliorer l'efficience énergétique de ses sites.



FREYR prévoit en effet d'équiper ses gigafactories prévues en Norvège et aux Etats-Unis avec le portefeuille Industrial Operations X de Siemens, une large gamme de produits et services qui 'renforce la technologie opérationnelle avec l'informatique intégrée'.



'Siemens, Nvidia et AWS (Amazon Web Services) vont créer une expérience de metaverse industriel immersif pour la gigafactory FREYR en combinant les mondes réel et numérique', affirme le groupe industriel allemand.



