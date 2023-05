Siemens : Partenariat stratégique avec Cellforce

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec Cellforce, fabricant de cellules de batterie Li-Ion hautes performances destinées au marché automobile.



Le protocole d'accord prévoit que Siemens devienne le fournisseur privilégié de Cellforce en matière de technologie d'automatisation et de numérisation.



Les deux sociétés uniront notamment leurs forces pour améliorer la conception des batteries, le processus de fabrication et les opérations de construction, sans oublier les phases de conception de la production, de planification et de simulation.



Dans ce contexte, Siemens fournira à son partenaire une large gamme de solutions de son portefeuille Siemens Xcelerator.



Siemens estime que cet accord va renforcer son 'leadership technologique' sur le marché en forte croissance des batteries et va permettre à la firme 'd'étendre sa présence dans l'industrie de la fabrication de batterie'.



