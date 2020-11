Siemens : Partenariat avec Merck KGaA pour la production

(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce un partenariat avec Siemens pour la numérisation de la production, visant à 'développer un système de contrôle de processus pour la production modulaire de matériaux et produits innovants en électronique, pharmacie et sciences de la vie'.



Une première usine modulaire à la pointe de la technologie dans cet environnement de production doit être construit sur le site Merck de Darmstadt vers 2022. Le projet recevra un financement du gouvernement fédéral allemand.



