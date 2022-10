Siemens : Partenariat autour de l'e-mobilité avec Volta Trucks

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure et Volta Trucks, fabricant et fournisseur de services de véhicules utilitaires entièrement électriques, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour fournir et faire évoluer l'infrastructure de recharge eMobility et simplifier la transition vers l'électrification de la flotte.



Les entreprises comptent développer des solutions clés en main qui permettront de passer à un transport urbain sans émission grâce à un ensemble de fonctionnalités autour de la recharge, de la modernisation des installations et des solutions de gestion de l'énergie.



Siemens indique l'approche unique de Volta Trucks en matière d'électrification de flotte commerciale et sur son expertise opérationnelle via Truck as a Service, se combinera avec l'expérience mondiale de Siemens dans les systèmes de contrôle logiciel, l'électrification des installations, l'infrastructure de recharge, la gestion de l'énergie, l'équipement des bâtiments et les services financiers.



'Nous sommes convaincus que notre partenariat accélérera la migration vers l'électrification', a déclaré Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.