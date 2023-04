Siemens : Partenaire de Microsoft pour des solutions d'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens et Microsoft annoncent exploiter conjointement la puissance de l'intelligence artificielle (IA) générative afin d'aider les entreprises industrielles à stimuler l'innovation et l'efficacité tout au long de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication et du cycle de vie opérationnel des produits.



Pour améliorer la collaboration inter-fonctionnelle, Siemens et Microsoft vont intégrer le logiciel Teamcenter® de Siemens pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM) avec la plateforme de collaboration Teams de Microsoft et les modèles de langage dans Azure OpenAI Service.



Les deux leaders technologiques comptent ainsi démontrer comment l'IA générative peut améliorer l'automatisation et les opérations de l'usine grâce au développement de logiciels alimentés par l'IA, au signalement des problèmes et à l'inspection visuelle de la qualité.



'L'intégration de l'IA dans les plates-formes technologiques va profondément changer notre façon de travailler et le fonctionnement de chaque entreprise', a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif, Cloud + AI, Microsoft.



