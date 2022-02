Siemens : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' sur Siemens, mais remonte son objectif de cours de 148 à 156 euros, après l'annonce par le groupe industriel allemand d'un bon premier trimestre qui 'ouvre la porte à un relèvement des objectifs 2022'.



Le bureau d'études prévoit 5,2% de croissance organique du CA pour 2022 et une marge d'EBITA industriel de 16,6% contre 15,7% auparavant. Ses BPA attendus pour 2022 et 2023 sont revus à la hausse de près de 5% en moyenne.



S'il reconnait que Siemens devrait être un des bénéficiaires du cycle haussier qui débute, Oddo privilégie cependant Schneider Electric, estimant que 'malgré la simplification considérable du portefeuille d'activités de Siemens, ce dernier reste un conglomérat'.



