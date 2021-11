Siemens : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Siemens AG, avec un objectif de cours relevé de 143 à 148 euros.

Les prévisions 2022 du bureau d'analyses intègrent une croissance organique de 5,5% et un résultat net de 7,3 milliards d'euros.



'Nous avons intégré la nouvelle guidance qui aboutit à un relèvement de +3/+5% de nos chiffres opérationnels sous-jacents. Nous y avons ajouté le gain exceptionnel de 1.5 MdE attendu en 2022e', indique l'analyste.



Le groupe vise désormais une croissance comparable du CA 2022 de 5- 8% pour les divisions DI, SI et MO (SHL cible 0-2%), un BPA hors PPA de 8.70-9.10 E (vs 8.32 E en 2021).



'Les bonnes nouvelles des derniers trimestres semblent bien intégrées par les investisseurs - et le titre', indique Oddo. 'En revanche les risques de retour de coûts au P&L après les économies de la COVID, d'inflation matières et de manque de composants pourraient créer des surprises en 2022e', conclut l'analyste.



