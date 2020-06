Siemens : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' sur Siemens mais revoit son objectif de cours de 84 à 95 euros, à l'occasion d'une présentation de Siemens Energy (SIEN) qui lui 'a confirmé que le redressement pourrait être long et compliqué'.



'Ceci semble intégré dans le cours de SIE GY après de nombreuses années de faibles performances chez GP et SGRE. Le spin-off tirera un trait sous ces sujets, mais Siemens AG a dû aussi renforcer le bilan de SIEN et garder certains passifs', note le bureau d'études.



