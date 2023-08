Siemens : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Siemens, Oddo BHF ajuste son objectif de cours de 151 à 147 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses BPA de près de 9% sur 2023 et de 5% sur 2024, du fait notamment de nouvelles perspectives sur Siemens Energy.



'Le sentiment dominant à ce stade reste celui lié à la baisse de la demande et les incertitudes sur 2024 (avec probablement un premier semestre difficile)', prévient le bureau d'études au lendemain des résultats trimestriels du groupe allemand.



'Ce trou d'air ne doit pas cependant occulter le positionnement du groupe sur des segments porteurs à moyen et long terme (électrification, digitalisation, etc) et le carnet de commandes historique (17 mois de CA)', souligne-t-il néanmoins.



