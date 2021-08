Siemens : ÖBB commande 20 trains de nuit supplémentaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ÖBB a commandé 20 trains de nuit supplémentaires (de sept voitures chacun) à Siemens Mobility pour étendre sa flotte 'Nightjets' et offrir 'des liaisons nocturnes respectueuses du climat entre différentes villes européennes'.



'ÖBB est déjà le plus grand opérateur de trains de nuit en Europe, et avec la nouvelle flotte ultramoderne, nous renforcerons encore notre position et offrirons à nos voyageurs un confort de première classe ', assure Andreas Matthä, directeur général d'ÖBB.



En 2018, un premier accord entre Siemens Mobility et ÖBB prévoyait la livraison de 13 trains 'Nightjets'. Les premiers trains de cette commande seront livrés à partir de décembre 2022 et desserviront les liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne et l'Italie.



Les 20 trains nouvellement commandés par ÖBB seront exploités entre Vienne et Innsbruck, Hambourg et Amsterdam.



Ainsi, d'ici 2025, ÖBB exploitera 33 'Nightjets' de nouvelle génération en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas.



