Siemens : Numérise une partie du réseau ferroviaire allemand

(CercleFinance.com) - D'ici la fin de l'année 2021, Siemens Mobility assurera la numérisation du réseau ferroviaire de la commune de Finnentrop, en Rhénanie du Nord-Westphalie, avec la mise en place de systèmes de contrôle et de sécurité intelligents, pour le compte de DB Netz AG.



Au total, 404 unités de verrouillage seront remplacées, y compris les signaux, et les aiguillages. De plus, 15 passages à niveau seront équipés d'interfaces numériques et quatre d'entre eux recevront également de nouveaux systèmes de sécurité.



Toute la technologie de contrôle et de sécurité de la section sera alors commandée numériquement à partir d'un centre de contrôle. En tant qu'entreprise générale du projet, Siemens Mobility couvrira toute la chaîne de valeur, de la planification à la réalisation.





