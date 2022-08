Siemens : Nouvelle responsable du développement durable

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la nomination, à compter du 1er octobre, d'Eva Riesenhuber, actuellement responsable des relations avec les investisseurs, comme nouvelle responsable mondial du développement durable.



Elle sera remplacée dans ses fonctions actuelles, à la même date, par Eva Scherer, qui occupe actuellement le poste de directrice financière (CFO) des unités Rail Infrastructure et Software chez Siemens Mobility.



Jenny Bofinger, l'actuelle responsable du développement durable, rejoindra le 1er décembre, le conseil de l'ISSB, nouvellement formé pour assurer une transparence et une comparabilité accrue des rapports ESG (environnement, sociétal et gouvernance).



