Siemens : Nouvelle directrice de la conformité

(CercleFinance.com) - Siemens annonce qu'à compter du 1er mai, Annette Kraus deviendra la nouvelle chief compliance officer et dirigera ainsi l'organisation mondiale de la conformité du groupe industriel, succédant à Martina Maier, qui quitte l'entreprise pour des raisons personnelles.



Annette Kraus cumule de nombreuses années d'expertise en matière de conformité. Elle travaille chez Siemens depuis 2009 et a acquis de l'expérience dans tous les aspects de la gestion de la conformité au sein du groupe à divers postes de direction.



