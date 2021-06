Siemens : Nouvel essai autour de l'eHighway en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce débuter un 3e essai autour du système eHighway sur la route fédérale B 462, en Allemagne.



Cette innovation de Siemens Mobility permet d'alimenter les camions en électricité via une ligne électrique aérienne de contact, un peu à la manière des trolleybus qui arpentent certaines métropoles françaises.

Cette technologie permet d'alimenter directement les camions mais aussi de recharger leurs batteries.



' La ligne aérienne de contact peut servir de colonne vertébrale à un transport routier respectueux de l'environnement et compléter les infrastructures de recharge stationnaire', explique en substance Hasso Grünjes, responsable de l'eHighway chez Siemens Mobility.



La Plateforme nationale pour l'avenir de la mobilité (NPM) recommande d'équiper 300 kilomètres d'autoroutes en Allemagne de cette technologie d'ici 2023 puis 4000 km d'ici 2030, précise Siemens.





