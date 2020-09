Siemens : Nouveau signataire du 'Climate Pledge'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Signataire du Climate Pledge, Siemens s'engage sur la voie de l'écologie. Cet accord, initié il y a dix ans par Amazon et Global Optimism fixe un objectif d'émission zéro carbone à l'horizon 2040 - soit avec une décennie d'avance sur l'objectif de l'Accord de Paris de 2050.



Et les objectifs de Siemens sont encore plus ambitieux : l'entreprise souhaite que toutes ses installations de production et tous ses bâtiments atteignent la neutralité carbone d'ici 2030. Siemens se concentre ainsi sur quatre leviers : l'approvisionnement en énergie verte, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la mise en place de systèmes énergétiques décentralisés (par exemple le photovoltaïque sur les toits d'usine), et l'électrification de son parc automobile.



En outre, l'entreprise a lancé un nouveau système de rémunération du conseil d'administration qui est également lié à des objectifs de durabilité, tels que des objectifs de réduction des émissions de CO2.



