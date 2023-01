Siemens : Nouveau CEO pour l'unité 'Large Drive Applications'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2023, de Michael Reichle en tant que directeur (CEO) de Siemens Portfolio Company Large Drives Applications (LDA), succédant ainsi à Hermann Kleinod.



Cette entité propose des systèmes d'entraînement optimisés pour un large éventail d'industries et d'applications.



Après avoir rejoint Siemens en 1997, Michael Reichle a occupé divers postes de direction et dirigeait notamment Siemens Logistics depuis 2014.



Siemens précise aussi que Michael Reichle prendra bientôt la direction d'une nouvelle entité qui verra le jour incessamment. Siemens avait en effet annoncé mi-novembre le regroupement à venir de ses unités commerciales Large Drives Applications, Low Voltage Motors, Geared Motors, Weiss Spindeltechnologie et Sykatec 'sous un même toit'.



