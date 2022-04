Siemens : Modernise deux lignes du métro de São Paulo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir remporté deux contrats auprès de ViaMobilidade afin de moderniser les lignes 8 et 9 du métro de São Paulo, au Brésil.



ViaMobilidade fait partie de la société d'infrastructure brésilienne CCR Mobilidade et est responsable de tous les projets de mobilité urbaine du groupe CCR dans le pays.



Concrètement, Siemens Mobility équipera la ligne 8 d'un système de signalisation automatisé et installera de nouveaux systèmes d'électrification et de puissance de traction sur les lignes 8 et 9.



Le renouvellement des deux lignes assurera une plus grande disponibilité, des opérations améliorées, une durabilité accrue et une expérience passager améliorée, assure Siemens Mobility.



