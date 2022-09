Siemens : Mise en service d'une centrale d'hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir inauguré et mis en service à Wunsiedel, en Haute-Franconie, l'une des plus grandes centrales de production d'hydrogène vert d'Allemagne, 'démontrant le rôle clé que l'hydrogène peut jouer dans l'avenir énergétique' du pays.



Cette usine, d'une capacité électrique de 8,75 mégawatts, permettra de générer 1.350 tonnes d'hydrogène par an, à partir de l'énergie solaire et éolienne renouvelable dans le parc énergétique de Wunsiedel, et de réduire les émissions de CO2 d'environ 13.500 tonnes.



Siemens Financial Services soutient financièrement le projet et détient une participation de 45% dans la société d'exploitation de la centrale, WUN H2. Des pourparlers concernant l'extension de la capacité de la centrale à 17,5 mégawatts sont déjà en cours.



