Siemens : Mise en place d'un partenariat stratégique avec ACC

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir signé un protocole d'accord avec Automotive Cells Company (ACC) dans le cadre 'd'un nouveau partenariat stratégique'.



L'accord prévoit que Siemens devienne le fournisseur privilégié d'ACC en matière de technologie d'automatisation, de numérisation et d'électrification, permettant à ACC d'augmenter sa production en maximisant l'efficacité énergétique et l'usine.



Selon Siemens, ce partenariat permettra à ACC de progresser plus facilement et plus rapidement vers son projet de gigafactories à grande échelle.



La collaboration débutera avec la création de jumeaux numériques complets des lignes de production, permettant à ACC de mieux connecter conception, fabrication et production à grande échelle.





