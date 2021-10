Siemens : Mise au point d'un tramway entièrement automatisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que sa filiale Siemens Mobility et l'entreprise ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn (DB) ont développé le premier tramway sur rail entièrement automatisé, grâce à une technologie numérique, à Hambourg (Allemagne).



Le conducteur du tramway doit toutefois rester présent à bord avec de superviser le trajet des passagers.



Les partenaires de ce projet, DB, Siemens Mobility et la ville de Hambourg ont investi conjointement un total de 60 millions d'euros dans ce train urbain automatisé qui fait partie du projet 'Digital Rail Germany' de DB.



' Nous rendons le transport ferroviaire plus intelligent. Les trains appliquent automatiquement les horaires parfaits, précis à la seconde près et optimisés en énergie ', a commenté le Dr Roland Busch, directeur général de Siemens AG.



