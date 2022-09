Siemens : Livre une seconde ligne de métro à Rennes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir livré clef en main à la ville de Rennes la ligne 'B' de son métro Cityval, soit un système de métro automatique sans conducteur.



Traversant l'agglomération rennaise via un axe Sud-Ouest, la ligne en question compte une quinzaine de stations s'étirant sur quelque 13 km.



Siemens Mobility a assuré l'intégralité de l'ingénierie système, livré et mis en oeuvre le matériel roulant Cityval (25 rames, composées initialement de deux voitures), le système de contrôle automatisé des trains, le système de voies, l'électrification, les portes palières , le centre de contrôle de l'exploitation (OCC), les installations de l'atelier de garage, ainsi que la communication radio et la transmission vidéo en temps réel dans les gares et à bord des trains.



Il y a 20 ans, le métropole avait déjà fait appel à Siemens lorsqu'il avait fallu doter la ville de sa première ligne de métro.





