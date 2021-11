Siemens : Le bénéfice net annuel bondit de 59%

(CercleFinance.com) - Siemens publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros au titre du 4e trimestre, ce qui représente une hausse de son activité de 10% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITA ajusté ressort à 2,2 milliards d'euros, en recul de 14% (la marge d'EBITA ajusté est passée de 18,7% à 13,8% en un an), mais l'EBIT progresse de 22%, pour atteindre 1,2 milliard d'euros.



Au final, le bénéfice net trimestriel s'établit à 1,3 milliard d'euros, soit un recul de 29% par rapport au 4e trimestre 2020 (1,8 milliard d'euros), ce qui représente un BPA de 1,45 euro.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 62,3 milliards d'euros, en croissance de 11,5%, et le bénéfice net s'établit à 6,7 milliards d'euros, en hausse de 59% par rapport à l'exercice précédent. Le BPA annuel est de 7,68 euros.



Dans ces conditions, Siemens propose d'augmenter le dividende annuel de 3,5 à 4 euros, afin de refléter ses performances 2021 et sa confiance dans les futurs développements de l'entreprise.



Pour 2022, Siemens table sur une croissance moyenne à un chiffre de son CA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

