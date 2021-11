Siemens : Lancement de la solution SiGreen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens annonce le lancement de SiGreen, une première solution pour l'interrogation, le calcul et le transfert efficaces d'informations sur l'empreinte carbone du produit (PCF), pour 'accompagner les entreprises sur la voie d'une production neutre en carbone'.



SiGreen permet d'échanger des données d'émission tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de les combiner avec les données de la création de valeur d'une entreprise afin d'obtenir la véritable empreinte carbone d'un produit.



Pour cela, Siemens a lancé le réseau ouvert et intersectoriel Estainium permettant aux fabricants, fournisseurs, clients et partenaires d'échanger des données PCF fiables. Les entreprises peuvent ainsi prendre des mesures de réduction ciblées à effet quantifiable.



