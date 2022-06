Siemens : Lance la plateforme Siemens Xcelerator

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens AG a lancé une plateforme commerciale numérique ouverte, Siemens Xcelerator, pour accélérer la transformation numérique et la création de valeur pour les clients de toutes tailles dans l'industrie, les bâtiments, les réseaux et la mobilité.



Siemens Xcelerator comprend un portefeuille de matériel, de logiciels et de services numériques compatibles avec l'internet des objets (IoT) provenant de Siemens et de tiers certifiés, un écosystème de partenaires en pleine expansion et une place de marché évolutive pour faciliter les interactions et les transactions entre clients, partenaires et développeurs.



' Grâce à Siemens Xcelerator, il sera plus facile que jamais pour les entreprises de s'engager dans la transformation numérique, plus rapidement et à grande échelle', estime Roland Busch, président et directeur de Siemens AG.



'Le lancement aujourd'hui de Siemens Xcelerator, l'acquisition cette semaine de Brightly Software et notre partenariat élargi avec NVIDIA sont des étapes majeures dans la mise en oeuvre de notre stratégie visant à accélérer la croissance à forte valeur ajoutée', a conclu Roland Busch.



