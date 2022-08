Siemens : L'acquisition de Brightly est bouclée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de Brightly Software, un éditeur de logiciels américain spécialisé dans le domaine de l'exploitation digitale des bâtiments.



Brightly, qui conçoit des logiciels de gestion des actifs et de la maintenance basée sur le 'cloud', est appelée à intégrer Siemens Smart Infrastructure (SI), la branche de Siemens dédiée aux technologies du bâtiment, des systèmes d'énergie et des infrastructures.



Dans un communiqué, le groupe industriel allemand explique que l'opération va lui permettre de se positionner sur ce marché en pleine croissance, alors que sept milliards de personnes devraient vivre dans des zones urbaines d'ici à 2050.



Brightly, dont le siège se situe à Cary (Caroline du Nord), affiche un effectif de 800 personnes pour un portefeuille d'environ 12.000 clients, principalement basés aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.



Le prix d'achat, qui avait été révélé au moment de l'annonce initiale de l'acquisition, en juin dernier, s'élève à 1,575 milliard de dollars avec contrepartie conditionnelle



